Inter, Lukaku e Calhanoglu vedono il rientro: il punto sulle loro condizioni (Di sabato 24 settembre 2022) Lukaku e Calhanoglu in miglioramento dai rispettivi infortuni: entrambi potrebbero tornare in campo contro la Roma Giorni di allenamenti a ranghi ridottissimi in quel di Appiano Gentile per l’Inter di Inzaghi che deve rinunciare a ben 15 Nazionali. Tra i presenti sotto particolare osservazione sono Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Se le speranze di vedere il belga contro la Roma al rientro sono alte, altrettanto non lo sono quelle di vedere in campo il turco, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Il turco si è fatto male dopo rispetto a Big Rom e la sua distrazione al flessore sinistro ha coinvolto un muscolo diverso, ma da subito lo staff medico ha colto la possibilità di accorciare i tempi per rimetterlo in ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 settembre 2022)in miglioramento dai rispettivi infortuni: entrambi potrebbero tornare in campo contro la Roma Giorni di allenamenti a ranghi ridottissimi in quel di Appiano Gentile per l’di Inzaghi che deve rinunciare a ben 15 Nazionali. Tra i presenti sotto particolare osservazione sono Romelue Hakanche stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Se le speranze di vedere il belga contro la Roma alsono alte, altrettanto non lo sono quelle di vedere in campo il turco, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Il turco si è fatto male dopo rispetto a Big Rom e la sua distrazione al flessore sinistro ha coinvolto un muscolo diverso, ma da subito lo staff medico ha colto la possibilità di accorciare i tempi per rimetterlo in ...

