"Il 64% degli aiuti agli stranieri". Così Sala favorisce gli immigrati (Di sabato 24 settembre 2022) Continuano le agevolazioni della sinistra di Milano agli stranieri: su 7458 richieste accolte, 4744 sono di cittadini stranieri: "Italiani cittadini di serie B" Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Continuano le agevolazioni della sinistra di Milano: su 7458 richieste accolte, 4744 sono di cittadini: "Italiani cittadini di serie B"

Zot_64 : @CircusRedTicket @pinkdor74 Il Signore Degli Anelli (vecchia traduzione) - dragan_64 : RT @NatMarmo: @Cla2011 Conte è un irresponsabile, al pari degli altri populisti. - elevenshearts : Scusate ho iniziato la terza di The Crown e vado a cercare sui libri di storia se tra il 60 e il 64 la regina ha ca… - Panda_Rei_64 : @adriano_savio Se ti interessa non voto chi ha firmato per il maggior aumento di spese militari degli ultimi anni,… - Art19641 : @EnricoLetta .....a votare il 34% degli aventi diritto ,e tra questi il 64% la confermò.Da allora sono iniziati i p… -