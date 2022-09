Estrazioni al Lotto 6 numeri fortunati di oggi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 24 settembre 2022) Come ogni anno, c’è grande attesa per le previsioni delche quest’anno sono state affidate a un esperto in materia. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, l’esperto avrebbe già effettuato alcune previsioni che potrebbero portare fortuna a chiunque decidesse di seguirle. Si tratta di un vero e proprio toccasana per gli appassionati di questa antica disciplina, in grado di individuare con precisione ivincenti. È importante sottolineare che tali previsioni non devono essere considerate come certezza Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con idel. Che la fortuna sia con voi! Il numero 39 rappresenta la giustizia. Secondo la leggenda, infatti, fu il numero che Giove individuò per punire Iasion per il suo tradimento. La ...