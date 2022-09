Elezioni 2022, Wsj: “Meloni attesa vincitrice, suo partito filo-ucraino” (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Wall Street Journal dedica un focus a Giorgia Meloni, definendola l’ “attesa vincitrice di domenica” e sottolineando che, se fossero confermati i sondaggi, diventerebbe “la prima donna leader in Italia”. Meloni, prosegue il quotidiano economico americano in un articolo dedicato al voto di domani, “è fermamente filo-ucraina e ha cercato di ampliare l’appeal” di Fratelli d’Italia “riposizionandolo” su posizioni conservatrici “tradizionali” e “questo include il sostegno alla posizione di Draghi contro Putin”. Secondo il Wsj, inoltre, le posizioni di Fdi – “filo-ucraino, anti-immigrazione e pragmatico sull’economia – sembrano funzionare” per l’ex ministra della Gioventà. “I sondaggi mostrano il partito di Meloni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Wall Street Journal dedica un focus a Giorgia, definendola l’ “di domenica” e sottolineando che, se fossero confermati i sondaggi, diventerebbe “la prima donna leader in Italia”., prosegue il quotidiano economico americano in un articolo dedicato al voto di domani, “è fermamente-ucraina e ha cercato di ampliare l’appeal” di Fratelli d’Italia “riposizionandolo” su posizioni conservatrici “tradizionali” e “questo include il sostegno alla posizione di Draghi contro Putin”. Secondo il Wsj, inoltre, le posizioni di Fdi – “, anti-immigrazione e pragmatico sull’economia – sembrano funzionare” per l’ex ministra della Gioventà. “I sondaggi mostrano ildi...

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - Marcozanni86 : Peccato che la domanda era proprio sulle elezioni italiane. Avrebbe potuto rispondere in mille altri modi, ha scelt… - petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - sarahross71 : RT @tempoweb: Figuraccia del #Pd a #Roma: a Piazza del Popolo non c’è nessuno - VIDEO #elezioni #video #23settembre #iltempoquotidiano htt… - InfoMiniera : Hai recuperato l'ultima live? MARATONA ELEZIONI 2022 : SI PARTE! -