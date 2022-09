Agenzia askanews

... hanno partecipato ai lavori autorevoli esponenti delle diverse componenti sociali: Monsignor Joshtrom Isaac Kureethadam (Direttore del Dipartimento "e Creato" della Santa Sede) Donato Falmi ..."Papa Francesco " ricordato il. Zuppi - ha parlato di 'conversione ecologica', non perché ha avuto un 'sogno verde', ma perché se non ci convertiamo all'l'Uomo è minacciato; e siccome ... Ecologia, card. Zuppi: senza conversione uomo è minacciato Bologna, 24 set. (askanews) - Si è svolto oggi nell'ambito del Festival Francescano a Bologna il convegno 'L'urgenza di una transizione ecologica ..."I politici dovrebbero fare una full immersion in questo Festival per acquisire delle nuove consapevolezze. Incontri così, infatti, ci aiutano a capire che ci sono dei problemi e che le risposte sono ...