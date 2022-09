Amici 22, daytime 19-23 settembre: cosa è successo questa settimana (Di sabato 24 settembre 2022) É appena trascorsa la prima settimana nella scuola di Amici 22 e non sono mancate già le prime emozioni. Lunedì 19 settembre la classe della nuova edizione del talent ha trovato completamento con l'ingresso del ballerino latino Mattia Zenzola, tornato su Canale 5 dopo l'infortunio accusato lo scorso anno, e della ballerina Ludovica. A seguito di ciò i nuovi allievi hanno potuto festeggiare ed entrare nella casetta di Cinecittà. Ovviamente non potevano mancare le telefonate ai genitori da parte di cantanti e ballerini, per comunicare l'ingresso ad Amici di Maria De Filippi. Tra queste ha colpito il pubblico di Mediaset quella di Samuel Antinelli, che parlando con sua mamma ha svelato di aver perso il papà Paolo. Anche la De Filippi si è soffermata a parlare col ballerino, che ha raccontato la sua storia ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 settembre 2022) É appena trascorsa la primanella scuola di22 e non sono mancate già le prime emozioni. Lunedì 19la classe della nuova edizione del talent ha trovato completamento con l'ingresso del ballerino latino Mattia Zenzola, tornato su Canale 5 dopo l'infortunio accusato lo scorso anno, e della ballerina Ludovica. A seguito di ciò i nuovi allievi hanno potuto festeggiare ed entrare nella casetta di Cinecittà. Ovviamente non potevano mancare le telefonate ai genitori da parte di cantanti e ballerini, per comunicare l'ingresso addi Maria De Filippi. Tra queste ha colpito il pubblico di Mediaset quella di Samuel Antinelli, che parlando con sua mamma ha svelato di aver perso il papà Paolo. Anche la De Filippi si è soffermata a parlare col ballerino, che ha raccontato la sua storia ...

