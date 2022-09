Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Meloni ha ragione, modello zero contagi fallimento” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Sono d’accordo con Giorgia Meloni. Sono due anni che combatto contro il modello cinese Covid-0, ovvero zero contagi. E’ un fallimento totale. Pensare di deportare, come sta facendo la Cina, le persone è assurdo. Non mi dimentico che per un certo periodo in Italia qualcuno perseguiva il modello Covid-0, mi ricordo molto bene il professor Walter Ricciardi che è stato consulente del ministro Speranza: ha più volte detto che ci si doveva ispirare a quel modello Covid-0”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta quanto detto dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) “Sono d’accordo con Giorgia. Sono due anni che combatto contro ilcinese-0, ovvero. E’ untotale. Pensare di deportare, come sta facendo la Cina, le persone è assurdo. Non mi dimentico che per un certo periodo in Italia qualcuno perseguiva il-0, mi ricordo molto bene il professor Walter Ricciardi che è stato consulente del ministro Speranza: ha più volte detto che ci si doveva ispirare a quel-0”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta quanto detto dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ...

