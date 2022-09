Superbike oggi | GP Catalogna 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming

(Di venerdì 23 settembre 2022) Prima giornata d’azione in quel di Barcellona, sede questo fine settimana del Gran Premio di. Tutto è pronto per due sessioni dida non perdere, il primo turno di un fine settimana che potrebbe riscrivere la storia della graduatoria generale. Lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) guida al momento il gruppo con 332 punti all’attivo contro i 302 del britannico Jonathan Rea. Occhi puntati anche sul turco Toprak Razgatl?oglu, centauro di Yamaha che attualmente è terzo con 285 punti. I tre protagonisti del Mondiale riservato alle derivate si sfideranno a Barcellona, secondo impianto spagnolo del calendario dopo Aragon. La pista è ben conosciuta da tutti i protagonisti che hanno potuto effettuare un test collettivo durante la pausa estiva. Ledel GP di ...

gponedotcom : Johnny e Alvaro si ritroveranno nuovamente di fronte quest’oggi al Montmelò, nel frattempo ecco un nuovo video di q… -

...'' Michael ha il potenziale per essere uno dei piloti più veloci del Campionato del Mondo...definitiva consacrazione ed allo stesso tempo siamo fiduciosi che il lavoro svolto fino ad...OLTRE IL RENDERING Quella che all'epoca sembrava essere solo una voce,diventa realtà. Come ... proprio come labavarese che avevo guidato lo scorso anno in pista a Vallelunga . Non vi è ...Il ducatista, leader del campionato, non ha modificato la propria idea riguardo l'incidente di Magny-Cours con il pilota Kawasaki.SBK 22 è ora disponibile su PC e console, tra cui PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Ecco tutti i dettagli.