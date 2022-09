Samuel Peron e Tania Bambaci svelano il nome del figlio e la data del parto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 settembre 2022) Mancano pochi giorni alper la compagna diche ospiti a Oggi è un altro giorno rivelano anche ilscelto per il bambino.sono bellissimi e felici. La splendida modella tiene spesso la mano sul pancione, poi prende la mano del ballerino e insieme raccontano tutto del loro amore, della gelosia, di come è nata la loro storia. Iniziano dalladelsvela che dal 30 settembre in poi ogni momento potrebbe essere quello giusto ma il piccolino potrebbe ovviamente anche nascere prima. E’ un maschietto, un piccolocino, sorridono e alla domanda curiosa di Serena Bortone decidono che possono svelare ...