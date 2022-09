Alive Universe Today

... con quelle extra raggomitolate in forme troppo piccole per essere. Nel 2000, Polchinski e ... Solo regioni limitate dello spazio smetterebbero di gonfiarsi, diventandodi relativa ...Affiancando le immaginida Hubble e da JSWT è possibile notare come quelle del nuovo ... creandodi gas colorato in continua espansione. Gli scienziati erano consci della presenza di due ... Rilevate bolle di gas caldo attorno a Sagittarius A* Una parte dello strumento chiamato MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio spaziale James Webb è attualmente non funzionante a causa di un problema rilevato durante il suo utilizzo. Il resto del ...Anche se i dati risalgono a qualche anno fa, solo ora si inizia a comprendere la possibile presenza di bolle di gas caldo che orbitano vorticosamente attorno al buco nero della Via Lattea conosciuto c ...