Rapina un negozio nel centro di Roma e aggredisce la titolare | arrestato

(Di venerdì 23 settembre 2022)– Ha aggredito ladi unnel pienodiper poi allontanarsi dopo aver prelevato daldecine di borse e portafogli: è stato l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale che ha permesso di bloccare l’uomo, un cittadino di 33 anni, mentre cercava di fuggire su via di Torre Argentina, con il carico degli accessori rubati poco prima dall’esercizio. Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), diretti dal Dott. Stefano Napoli, hanno tratto in arresto il 33enne e recuperato l’intera refurtiva, mentre un’altra pattuglia, sopraggiunta un ausilio, ha fornito assistenza alla vittima, prestandole l’aiuto necessario e ricostruendo i dettagli dell’accaduto, confermato anche dalle immagini di una telecamera presente all’interno dell’attività ...

