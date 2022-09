No! Questo video non c’entra con la morte della regina Elisabetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Circola un video in concomitanza con il lungo saluto che il Regno Unito dedica alla regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre. La coincidenza temporale potrebbe fare credere che l’evento si sia verificato in occasione del decesso. Il filmato, però, è del 2020 e non ha a che vedere con la regina, bensì con il Duca di York, il principe Andrea, accusato da una diciasettenne di aver avuto rapporti sessuali con lei nel 2001. La vicenda vede anche il coinvolgimento di Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere e Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di carcere. Per chi ha fretta: Sì, il video è reale. No, non ha nulla a che vedere con la morte della regina Elisabetta. Risale al 2020. Ad essere accusato di essere un pedofilo ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Circola unin concomitanza con il lungo saluto che il Regno Unito dedica allaII, morta lo scorso 8 settembre. La coincidenza temporale potrebbe fare credere che l’evento si sia verificato in occasione del decesso. Il filmato, però, è del 2020 e non ha a che vedere con la, bensì con il Duca di York, il principe Andrea, accusato da una diciasettenne di aver avuto rapporti sessuali con lei nel 2001. La vicenda vede anche il coinvolgimento di Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere e Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di carcere. Per chi ha fretta: Sì, ilè reale. No, non ha nulla a che vedere con la. Risale al 2020. Ad essere accusato di essere un pedofilo ...

