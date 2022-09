MotoGP | GP Giappone 2022 Francesco Bagnaia e Jack Miller 2° e 1° nella FP1 | ma Fabio Quartararo è in scia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il Gran Premio deldisi è aperto con l’unica sessione di prove libere del venerdì, la cui durata è stata all’occorrenza innalzata a 1 ora e 15 minuti. La lezione dell’Argentina, unita alle strette tempistiche legate al viaggio intercontinentale intrapreso dalla Spagna al Paese del Sol Levante, hanno spinto Dorna a modificare il programma canonico del weekend di gara. Dunque il Motomondiale ha riscoperto Motegi dopo tre anni. Cielo coperto, ma asfalto asciutto per questo maxi-turno di free practice. Fase iniziale come di consueto dedicata alle simulazioni di passo gara, ambito in cui convince soprattutto, da subito velocissimo. Impiega più tempo a carburare, invece,che inizialmente resta lontano dal compagno di squadra ...

Doppietta Ducati nel venerdì di prove libere sul circuito di Motegi: Jack Miller il più veloce con il tempo di 1:44.509, davanti a Bagnaia e Quartararo (Yamaha). Quarto Aleix Espargaró su Aprilia