MotoGP GP Giappone 2022, Bagnaia: “Era unico turno asciutto. Bilanciamento decisivo” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Questo è stato l’unico turno asciutto. C’è stato un problema elettronico alla prima uscita, ma poi con la soft usata siamo riusciti ad essere veloci. Con la soft davanti ero al limite, mentre con la hard è andata decisamente meglio. Non è una questione di frenata ma di Bilanciamento. È su quello che devi lavorare“. Queste le parole di Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo la prima sessione di prove libere del GP di Giappone di MotoGP, in cui i meccanici della Ducati hanno risolto alacremente per risolvere un piccolo problema all’avantreno. Come detto da “Pecco”, le FP1, chiuse al secondo posto, si sono rivelate molto importanti, perché, stando alle previsioni, nella giornata di domani dovrebbe piovere, e quindi, molto probabilmente, i primi dieci di ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) “Questo è stato l’. C’è stato un problema elettronico alla prima uscita, ma poi con la soft usata siamo riusciti ad essere veloci. Con la soft davanti ero al limite, mentre con la hard è andata decisamente meglio. Non è una questione di frenata ma di. È su quello che devi lavorare“. Queste le parole di Francescoai microfoni di Sky Sport dopo la prima sessione di prove libere del GP didi, in cui i meccanici della Ducati hanno risolto alacremente per risolvere un piccolo problema all’avantreno. Come detto da “Pecco”, le FP1, chiuse al secondo posto, si sono rivelate molto importanti, perché, stando alle previsioni, nella giornata di domani dovrebbe piovere, e quindi, molto probabilmente, i primi dieci di ...

