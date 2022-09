orizzontescuola : Maternità, Naspi e nuova supplenza, come fare? -

Quotidiano di Sicilia

leggi anchein: quando l'assegno spetta in stato di disoccupazioneÈ il caso, ad esempio, della dipendente in, oppure di qualsiasi lavoratore assente per ... oppure chi lavora ma nel contempo percepisce anche la. Il bonus, infatti, spetta una sola ... Naspi 2022: requisiti, domanda, durata, calcolo, date pagamenti, novità