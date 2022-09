Malore in bagno, la compagna lo trova morto sul pavimento: Nicola aveva 44 anni (Di venerdì 23 settembre 2022) Tragedia al Lido di Venezia . Inizia con il lutto il nuovo anno accademico 2022 - 23 del Global Campus of Human Rights il Campus Globale dei Diritti Umani. È morto la notte scorsa, stroncato da un ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) Tragedia al Lido di Venezia . Inizia con il lutto il nuovo anno accademico 2022 - 23 del Global Campus of Human Rights il Campus Globale dei Diritti Umani. Èla notte scorsa, stroncato da un ...

leggoit : #Venezia Malore in bagno, la compagna lo trova morto sul pavimento: Nicola aveva 44 anni - GDS_it : #Vulcano, turista rischia di annegare per un malore. L'elisoccorso atterra sulla spiaggia tra i bagnanti. Il video - palermo24h : Vulcano, accusa un malore mentre fa il bagno e rischia di annegare: salvato - MarettiElena : RT @11Giuliano: N' altro: Malore in mare a Lido di Camaiore: muore 56enne Faceva il bagno con un amico quando improvvisamente si è sentito… - ernluccar : RT @11Giuliano: N' altro: Malore in mare a Lido di Camaiore: muore 56enne Faceva il bagno con un amico quando improvvisamente si è sentito… -