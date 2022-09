M5S, Beppe Grillo diserta il comizio di Conte. “Giuseppi”: «Domenica voto di portata storica» (Di venerdì 23 settembre 2022) La novità è clamorosa: Beppe Grillo non è presente neppure in video alla kermesse conclusiva di Giuseppe Conte in piazza Santi Apostoli. A confortare l’ex-premier per l’occasione ci sono solo le parole consegnate dallo staff dell’ex-comico a LaPresse. Eccole: «L’Elevato c’è.. È nella quarta dimensione ma c’è sempre, è presente anche a distanza con l’entusiasmo di sempre al fianco di Giuseppe e di tutta la comunità quantica del M5S! Cuore e coraggio!». Ma sono solo parole. La seconda novità è il palco, dove a sovrastare il piccolo simbolo dei 5Stelle è il logo “Dalla parte giusta. Conte presidente“. Segno, forse, che il MoVimento si accinge a cambiare pelle. Conte a parlato in piazza Santi Apostoli E questo potrebbe spiegare la presenza al comizio di ex parlamentari come Loredana de ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) La novità è clamorosa:non è presente neppure in video alla kermesse conclusiva di Giuseppein piazza Santi Apostoli. A confortare l’ex-premier per l’occasione ci sono solo le parole consegnate dallo staff dell’ex-comico a LaPresse. Eccole: «L’Elevato c’è.. È nella quarta dimensione ma c’è sempre, è presente anche a distanza con l’entusiasmo di sempre al fianco di Giuseppe e di tutta la comunità quantica del M5S! Cuore e coraggio!». Ma sono solo parole. La seconda novità è il palco, dove a sovrastare il piccolo simbolo dei 5Stelle è il logo “Dalla parte giusta.presidente“. Segno, forse, che il MoVimento si accinge a cambiare pelle.a parlato in piazza Santi Apostoli E questo potrebbe spiegare la presenza aldi ex parlamentari come Loredana de ...

FuoriIncuboUe : RT @SecolodItalia1: M5S, Beppe Grillo diserta il comizio di Conte. “Giuseppi”: «Domenica voto di portata storica» - balestro_beppe : RT @convivioblog: Quelli che invitano alla desistenz- votare il M5S invece del Pd dove il risultato sia incerto- non combattono la destra m… - SecolodItalia1 : M5S, Beppe Grillo diserta il comizio di Conte. “Giuseppi”: «Domenica voto di portata storica»… - rapisarda_beppe : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Conte chiude la campagna del M5s a Roma: la diretta - Parlamenteide : Ore 19:30 - M5s, sul palco non ci sarà l'intervento in video di Beppe Grillo -