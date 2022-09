Lo psicologo per cani Roger Mugford aveva lavorato per anni con la regina Elisabetta e sostiene che i suoi corgi sanno che la padrona non c'è più (Di venerdì 23 settembre 2022) La comparsa a Windsor di Sandy e Muick, i corgi della regina Elisabetta, il giorno del suo funerale, è certamente stato uno dei momenti più toccanti della solenne cerimonia. I due cagnolini, descritti a corte come due vere pesti, sempre pronti ad abbaiare e a creare scompiglio nei corridoi del castello, avevano mostrato un comportamento ineccepibile, attendendo pazienti l’arrivo del corteo funebre. La regina Elisabetta si distrae da ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 settembre 2022) La comparsa a Windsor di Sandy e Muick, idella, il giorno del suo funerale, è certamente stato uno dei momenti più toccanti della solenne cerimonia. I due cagnolini, descritti a corte come due vere pesti, sempre pronti ad abbaiare e a creare scompiglio nei corridoi del castello,no mostrato un comportamento ineccepibile, attendendo pazienti l’arrivo del corteo funebre. Lasi distrae da ...

