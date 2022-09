LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: Bastianini comanda su Quartararo, 8° Bagnaia (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12 Morbidelli scalza Vinales dalla 11a posizione e si porta a 23 millesimi dalla top10 9.11 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 42 A. RINS 1:44.913 2 23 E. Bastianini +0.065 3 20 F. Quartararo +0.116 4 88 M. OLIVEIRA +0.151 5 93 M. MARQUEZ +0.282 6 5 J. ZARCO +0.297 7 41 A. ESPARGARO +0.310 8 35 C. CRUTCHLOW +0.353 9 10 L. MARINI +0.361 10 30 T. NAKAGAMI +0.368 9.10 Rins chiude un nuovo time attack con il tempo di 1:44.913 e allunga a 65 millesimi su Bastianini. Vinales si porta in 11a posizione a 413 9.09 Marini sale al nono posto a 313 millesimi da Rins, che vola di nuovo con record in ogni settore. 9.08 OLIVEira sale al terzo posto ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.12 Morbidelli scalza Vinales dalla 11a posizione e si porta a 23 millesimi dalla top10 9.11 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 42 A. RINS 1:44.913 2 23 E.+0.065 3 20 F.+0.116 4 88 M. OIRA +0.151 5 93 M. MARQUEZ +0.282 6 5 J. ZARCO +0.297 7 41 A. ESPARGARO +0.310 8 35 C. CRUTCHLOW +0.353 9 10 L. MARINI +0.361 10 30 T. NAKAGAMI +0.368 9.10 Rins chiude un nuovo time attack con il tempo di 1:44.913 e allunga a 65 millesimi su. Vinales si porta in 11a posizione a 413 9.09 Marini sale al nono posto a 313 millesimi da Rins, che vola di nuovo con record in ogni settore. 9.08 Oira sale al terzo posto ...

