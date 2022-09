Lena Headey e Nick Frost protagonisti del thriller comico Svalta (Di venerdì 23 settembre 2022) Lena Headey e Nick Frost sono stati scelti per interpretare i protagonisti di Svalta, una nuova pellicola di genere thriller comico. Dopo aver lavorato insieme in Fighting With My Family, il duo composto da Lena Headey e Nick Frost tornerà in Svalta, una nuova pellicola comica di genere thriller scritta dallo stesso Frost e diretta dai tedeschi Steffen Haars e Flip van der Kuil. La storia di Svalta ruoterà attorno a una famiglia che si reca in vacanza in un'isola deserta, la quale nasconde oscuri segreti. I protagonisti scoprono infatti che qui vive un serial killer a piede libero, e gli abitanti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022)sono stati scelti per interpretare idi, una nuova pellicola di genere. Dopo aver lavorato insieme in Fighting With My Family, il duo composto datornerà in, una nuova pellicola comica di generescritta dallo stessoe diretta dai tedeschi Steffen Haars e Flip van der Kuil. La storia diruoterà attorno a una famiglia che si reca in vacanza in un'isola deserta, la quale nasconde oscuri segreti. Iscoprono infatti che qui vive un serial killer a piede libero, e gli abitanti ...

bennyxx9 : RT @donnntpanic: @bennyxx9 I rituali satanici per far vincere l'emmy a Lena Headey e il video finito su reddit. Storia del twitter - donnntpanic : @bennyxx9 I rituali satanici per far vincere l'emmy a Lena Headey e il video finito su reddit. Storia del twitter - ffedepi : Immaginatevi prendervela con quella dea di Lena Headey MA VOI NON STATE BENE - SailorGio : lei prendeva appunti quando Lena Headey girava con lei - scarIetbIaze : @daisymustdie io ho avuto un'epifania dopo Arcane, però devo dire che anche una certa signorina kosovara mi rende u… -