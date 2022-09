Il matching di Sace si concentra sulla transizione energetica (Di venerdì 23 settembre 2022) Sace torna alla regia di un importante appuntamento di business matching, che ha permesso a 80 aziende italiane della filiera dell’energia, di incontrare sei grandi imprese estere impegnate nella transizione energetica e provenienti da tutto il mondo. Questi incontri hanno coinvolto alcuni attori internazionali che hanno già una consolidata collaborazione con la società di servizi assicurativi del Tesoro, come la brasiliana Braskem, l’uzbeka Enter Engineering, le turche Calik, Enka e Tupras e la mediorientale Gulf Cryo. Aziende che complessivamente vantano un fatturato di oltre 34 miliardi di dollari. I meeting si sono svolti in occasione dell’evento Gastech 2022, il principale appuntamento a livello globale dedicato al gas naturale, all’Lng, all’idrogeno e alle tecnologie low carbon, focalizzato proprio sulle sfide ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022)torna alla regia di un importante appuntamento di business, che ha permesso a 80 aziende italiane della filiera dell’energia, di incontrare sei grandi imprese estere impegnate nellae provenienti da tutto il mondo. Questi incontri hanno coinvolto alcuni attori internazionali che hanno già una consolidata collaborazione con la società di servizi assicurativi del Tesoro, come la brasiliana Braskem, l’uzbeka Enter Engineering, le turche Calik, Enka e Tupras e la mediorientale Gulf Cryo. Aziende che complessivamente vantano un fatturato di oltre 34 miliardi di dollari. I meeting si sono svolti in occasione dell’evento Gastech 2022, il principale appuntamento a livello globale dedicato al gas naturale, all’Lng, all’idrogeno e alle tecnologie low carbon, focalizzato proprio sulle sfide ...

