Il fascino esotico nei talk | Luttwak | Friedman e Emmott spiegano un' Italia che conoscono poco

(Di venerdì 23 settembre 2022) A ridosso delle elezioni si nota di più, ma si sa che è una nostra fissazione perenne. Nessuno come glini è così ansioso di sapere cosa pensano “gli altri”. Come ci guardano, scrutano e giudicano gli osservatori internazionali. Aspettiamo da loro un cenno, una rivelazione, un’indicazione che teniamo o fingiamo di tenere sempre in gran conto. Difficilmente vedremo Sallusti sulla Cnn, Santoro che sbraita sulla Bbc o Scanzi ospite fisso a Tf1. I-showni invece hanno la legione straniera. Una truppa internazionale di commentatori, editorialisti, analisti arruolati per decifrare intrighi e grovigli della politicana, per discorrere di regole del gioco, leggi elettorali, totoministri, per spiegarci il paese, quando già non lo capiscono i nostri. Chi meglio di Bernard-Henri Lévy per metterci in guardia ...