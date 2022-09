Guerra in Ucraina, russi in fuga dalla coscrizione militare (Di venerdì 23 settembre 2022) All’indomani della mobilitazione dei riservisti per combattere in Ucraina, Mosca annuncia l’avvio dei referendum sull’annessione alla russia delle zone invase. Ma nella madrepatria migliaia di giovani scappano per non essere costretti a combattere. “Mi spezzerò un braccio, una gamba, qualsiasi cosa pur di evitare di partire” dice alla Bbc un uomo in coda al confine per espatriare in Georgia. Le votazioni si terranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk, nel famigerato Donbass dell’Ucraina. Ma non solo. I referendum si svolgeranno nelle aree occupate dai russi di Kherson e Zaporizhzhia, nel Sud dell’Ucraina. Aree in cui è in corso dalla fine di agosto un’accanita resistenza delle truppe di Kiev. Il Governo di Zelensky e l’Occidente definiscono le votazioni ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 settembre 2022) All’indomani della mobilitazione dei riservisti per combattere in, Mosca annuncia l’avvio dei referendum sull’annessione allaa delle zone invase. Ma nella madrepatria migliaia di giovani scappano per non essere costretti a combattere. “Mi spezzerò un braccio, una gamba, qualsiasi cosa pur di evitare di partire” dice alla Bbc un uomo in coda al confine per espatriare in Georgia. Le votazioni si terranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk, nel famigerato Donbass dell’. Ma non solo. I referendum si svolgeranno nelle aree occupate daidi Kherson e Zaporizhzhia, nel Sud dell’. Aree in cui è in corsofine di agosto un’accanita resistenza delle truppe di Kiev. Il Governo di Zelensky e l’Occidente definiscono le votazioni ...

