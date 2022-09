GF Vip | lite nella notte tra Luca e Elenoire | «Faccio un macello»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 23 settembre 2022) In questi primi giorni di GF Vip,Salatino edFerruzzi avevano avuto modo di legare parecchio. I due si cercavano spesso reciprocamente per scambiarsi due chiacchiere e anche qualche innocua tenerezza. A quanto pare, però, la Ferruzzi ha frainteso gli atteggiamenti del suo coinquilino., infatti, dopo la messa in onda della diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno avuto un confronto molto acceso.le ha spiegato di nutrire per lei solamente un'amicizia in quanto è felicemente fidanzato. Dinanzi queste parole,ha perso le staffe ed ha preso una decisione alquanto drastica. Scontroal GF Vip:sbotta controIl GF Vip è cominciato ...