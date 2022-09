Fisco e lotta all’evasione, le proposte dei partiti: flat tax contro progressività, pagamenti digitali contro aumento del tetto al contante (Di venerdì 23 settembre 2022) Il vista del voto del 25 settembre i partiti hanno presentato proposte antitetiche sul tema del Fisco. Mentre la coalizione che comprende Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha la flat tax (con varie sfumature) come cuore dell’agenda, la progressività del sistema tributario è un punto cardine del Partito Democratico. Verdi e Sinistra Italiana, come Unione Popolare, sono a favore di una ridistribuzione dei patrimoni dei più ricchi e delle multinazionali a favore di lavoratori e famiglie. Il Terzo polo presenta un programma con al centro una generale riforma dell’Irpef e la detassazione per i giovani sotto i 25 anni. È il quadro tratteggiato nell‘analisi dei programmi fatta dal Forum Diseguaglianze e Diversità in vista delle prossime elezioni politiche. Estremamente divisivo il tema dell’evasione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Il vista del voto del 25 settembre ihanno presentatoantitetiche sul tema del. Mentre la coalizione che comprende Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha latax (con varie sfumature) come cuore dell’agenda, ladel sistema tributario è un punto cardine del Partito Democratico. Verdi e Sinistra Italiana, come Unione Popolare, sono a favore di una ridistribuzione dei patrimoni dei più ricchi e delle multinazionali a favore di lavoratori e famiglie. Il Terzo polo presenta un programma con al centro una generale riforma dell’Irpef e la detassazione per i giovani sotto i 25 anni. È il quadro tratteggiato nell‘analisi dei programmi fatta dal Forum Diseguaglianze e Diversità in vista delle prossime elezioni politiche. Estremamente divisivo il tema dell’evasione ...

