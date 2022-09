Festa del Cinema di Roma 2022, tutte le novità e il programma: il via il 13 ottobre con “Il colibrì” di Francesca Archibugi (Di venerdì 23 settembre 2022) Centotrenta titoli suddivisi in sette sezioni, ventotto sale di Roma coinvolte, due sezioni d’incontri col pubblico e svariati eventi per un budget di circa 6,6 milioni di euro, ovvero quasi un milione oltre a quello stanziato per la Festa del Cinema di Roma 2021. Un evento quello della 17ma Festa del Cinema di Roma che, pur restando “Festa” è diventato “più festival”, grazie alla reintroduzione di un concorso ufficiale dopo che la direzione Monda l’aveva eliminato. “In questi cinque mesi dal nostro stanziamento abbiamo tentato una ricollocazione nel circuito dei festival per una riconoscibilità su base internazionale”, ha sottolineato il presidente della Fondazione Cinema per Roma – che organizza l’evento – Gian Luca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Centotrenta titoli suddivisi in sette sezioni, ventotto sale dicoinvolte, due sezioni d’incontri col pubblico e svariati eventi per un budget di circa 6,6 milioni di euro, ovvero quasi un milione oltre a quello stanziato per ladeldi2021. Un evento quello della 17madeldiche, pur restando “” è diventato “più festival”, grazie alla reintroduzione di un concorso ufficiale dopo che la direzione Monda l’aveva eliminato. “In questi cinque mesi dal nostro stanziamento abbiamo tentato una ricollocazione nel circuito dei festival per una riconoscibilità su base internazionale”, ha sottolineato il presidente della Fondazioneper– che organizza l’evento – Gian Luca ...

