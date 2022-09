Federer-Nadal: quando il concetto di rivalità, banalmente, si eleva (Di venerdì 23 settembre 2022) Finale Wimbledon 2006, 9 luglio, il loro primo faccia a faccia sul verde. Un timido sole rischiara l’All England Lawn and Croquet Club. L’erba, consumata dopo due settimane di torneo, è quasi inesistente sul fondo del campo. Roger Federer segue, Rafael Nadal lo precede quando è il momento di fare l’ingresso ufficiale sul ‘Centre Court’. Il primo sembra un principe nel suo giardino di casa. Sopra gli abiti da gioco, infatti, indossa con ammirabile disinvoltura un completo bianco. Sui capelli porta una fascia, che non impedisce alla folta chioma bruna di fare capolino dall’altra parte nascondendo solamente in parte lo stemma ‘Nike’ stampato sulla fronte. Il secondo è un po’ meno a suo agio mentre s’inchina di fronte al ‘Royal Box’. Ha una canottiera, dei pantaloni a pinocchietto ed una fascia, posizionata in maniera certosina sul capo ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Finale Wimbledon 2006, 9 luglio, il loro primo faccia a faccia sul verde. Un timido sole rischiara l’All England Lawn and Croquet Club. L’erba, consumata dopo due settimane di torneo, è quasi inesistente sul fondo del campo. Rogersegue, Rafaello precedeè il momento di fare l’ingresso ufficiale sul ‘Centre Court’. Il primo sembra un principe nel suo giardino di casa. Sopra gli abiti da gioco, infatti, indossa con ammirabile disinvoltura un completo bianco. Sui capelli porta una fascia, che non impedisce alla folta chioma bruna di fare capolino dall’altra parte nascondendo solamente in parte lo stemma ‘Nike’ stampato sulla fronte. Il secondo è un po’ meno a suo agio mentre s’inchina di fronte al ‘Royal Box’. Ha una canottiera, dei pantaloni a pinocchietto ed una fascia, posizionata in maniera certosina sul capo ...

