Daniele Dal Moro, vi ricordate quando pesava le sue corteggiatrici a Uomini e Donne? Ora lui spiega perché lo faceva (Di venerdì 23 settembre 2022) C’è stato un tempo in cui Daniele Dal Moro, oggi palestrato ed avvenente concorrente del GF Vip, usava un metodo “peculiare” per valutare l’idoneità delle ragazze che arrivavano corteggiatrici a Uomini e Donne con la missione di conquistare il loro cuore: le metteva sulla bilancia. Oggi, quel “controllo qualità” imposto alle giovanissime ragazze è, ovviamente, fortemente criticato ma Daniele Dal Moro ha deciso di difendersi dalle accuse e spiegare perché aveva avuto quell’idea (dando delle giustificazioni che, a suo dire, spiegherebbero la situazione). Daniele Dal Moro pesava le corteggiatrici a Uomini e Donne La risposta è ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 settembre 2022) C’è stato un tempo in cuiDal, oggi palestrato ed avvenente concorrente del GF Vip, usava un metodo “peculiare” per valutare l’idoneità delle ragazze che arrivavanocon la missione di conquistare il loro cuore: le metteva sulla bilancia. Oggi, quel “controllo qualità” imposto alle giovanissime ragazze è, ovviamente, fortemente criticato maDalha deciso di difendersi dalle accuse ereaveva avuto quell’idea (dando delle giustificazioni che, a suo dire, spiegherebbero la situazione).DalleLa risposta è ...

NetflixIT : Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede sa… - polemicosa101 : Secondo me Daniele Dal Moro ha dei sosia, perché mi sembra un dejavu come se l’avessi visto pochi giorni fa #Gfvip - eli_rames : RT @NetflixIT: Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede salvezza, s… - B_Daniele : @ANSACampania Dal 24 al 26 il trasporto pubblico sarà ridotto perché molti dipendenti di Anm hanno chiesto il perme… - Bnjmrj : Comunque dal discorso di daniele si capisce tanto, è sempre stato abbastanza solo e ha ribadito che prima era un ma… -