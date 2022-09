Covid, le notizie. Rezza: "Virus circola, importante fare vaccini aggiornati". LIVE (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo ha detto il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute nel video di commento dei dati settimanali. Continua il calo delle terapie intensive (-4) e dei ricoveri ordinari (-37). Cresce l'incidenza a 215, Rt stabile a 0,91. Iss: "Piemonte e Toscana a rischio alto, 11 regioni classificate a rischio moderato, 8 a rischio basso". Il ministero della Salute: "Quarta dose per tutti gli over 12 su richiesta" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo ha detto il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute nel video di commento dei dati settimanali. Continua il calo delle terapie intensive (-4) e dei ricoveri ordinari (-37). Cresce l'incidenza a 215, Rt stabile a 0,91. Iss: "Piemonte e Toscana a rischio alto, 11 regioni classificate a rischio moderato, 8 a rischio basso". Il ministero della Salute: "Quarta dose per tutti gli over 12 su richiesta"

