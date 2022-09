Brescia, Clotet: «Primi in classifica? L’obiettivo è la salvezza, poi…» (Di venerdì 23 settembre 2022) Il tecnico del Brescia Clotet ha parlato dal Festival dello sport di Trento. Le dichiarazioni sul primo posto dei lombardi nel campionato di Serie B IL TECNICO – «Un allenatore straniero che allena in Italia può incontrare logicamente delle difficoltà. La lingua, ad esempio. Poi dal punto di vista dell’organizzazione e della tattica, in Italia ci maestri da questo punto di vista. Sono felice di essere a Brescia ed orgoglioso della chiamata del presidente Cellino con cui lavoro davvero bene. Felice di questo inizio di stagione, ma è ancora troppo presto per parlare di traguardi. Il campionato è lungo e difficile, il nostro obiettivo è crescere gara dopo gara anche perché la squadra è giovane. Come prima cosa vogliamo confermare la categoria, restare con i piedi per terra, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Il tecnico delha parlato dal Festival dello sport di Trento. Le dichiarazioni sul primo posto dei lombardi nel campionato di Serie B IL TECNICO – «Un allenatore straniero che allena in Italia può incontrare logicamente delle difficoltà. La lingua, ad esempio. Poi dal punto di vista dell’organizzazione e della tattica, in Italia ci maestri da questo punto di vista. Sono felice di essere aed orgoglioso della chiamata del presidente Cellino con cui lavoro davvero bene. Felice di questo inizio di stagione, ma è ancora troppo presto per parlare di traguardi. Il campionato è lungo e difficile, il nostro obiettivo è crescere gara dopo gara anche perché la squadra è giovane. Come prima cosa vogliamo confermare la categoria, restare con i piedi per terra, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare». L'articolo ...

WiAnselmo : RT @Mediagol: Brescia, Clotet: “Cellino non mi ha chiesto la A, pensiamo prima alla salvezza” - Mediagol : Brescia, Clotet: “Cellino non mi ha chiesto la A, pensiamo prima alla salvezza” - psb_original : Brescia, Clotet: 'Cellino non mi ha chiesto la promozione. L'obiettivo è una salvezza tranquilla' #SerieB - bresciasport : BRESCIA, CLOTET: “CELLINO NON MI HA CHIESTO LA PROMOZIONE” Al Festival dello sport di Trento ha parlato il tecnico… - psb_original : Brescia, Clotet: 'Cellino non mi ha chiesto la promozione. L'obiettivo é una salvezza tranquilla' #SerieB -