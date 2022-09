Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza: «È andata così». Il video con Goffredo Cerza su Instagram (Di venerdì 23 settembre 2022) Aurora Ramazzotti è incinta. La conferma ufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram. Con l’ironia che la contraddistingue e tanta allegria, l’influencer insieme al compagno Goffredo Cerza ripercorre tutte le volte che negli ultimi anni le è stata attribuita una gravidanza, fino ad arrivare a quella vera. «Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!» Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 23 settembre 2022)è incinta. Laufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso unpubblicato su. Con l’ironia che la contraddistingue e tanta allegria, l’influencer insieme al compagnoripercorre tutte le volte che negli ultimi anni le è stata attribuita una, fino ad arrivare a quella vera. «Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È!»

lacittanews : 23 Settembre 2022 Nella clip – che gioca col gossip dal 2016 a oggi – la partecipazione di Goffredo Cerza, Jona… - pizzagirrll : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - elisa_nelva : Aurora Ramazzotti, annuncia la gravidanza in un modo iconico. Sono tanto felice per loro, auguri ragazzi siete mera… - msfabiola_ : La non smentita di Aurora Ramazzotti era già una conferma, comunque auguri infiniti per questa nuova vita. Avrà gen… - ciaoamoroso : L'annuncio di Aurora Ramazzotti della sua gravidanza è semplice iconico???? -