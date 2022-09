Attilio Romita in crisi deluso da Signorini | “Vogliono farmi fuori”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre spopolano sui social i video con le sue chiacchiere avvelenate: dalle considerazioni sulla famiglia reale alle pesantissime accuse verso Giucas Casella,vive un momento dinella casa del Grande Fratello VIP 7. Il giornalista sta creando diverse dinamiche per le sue bombe sganciate, ma soprattutto sui social. Nella diretta di ieri invece, non c’è stato mai spazio per ascoltare le sue parole e allora, dopo la fine della puntata, il giornalista si è sfogato con i suoi amici vipponi ( scegliendo tra l’altro la persona più sbagliata, visto che Sara Manfuso fino a poche ore prima aveva sparato a zero contro). Il giornalista sembra essere convinto che sia già in atto un complotto contro di lui… Ansia e delusione perche sbotta dopo la ...

troppeopinionii : RT @contechristino: Ore 3 del mattino: un arzillo Attilio Romita si vanta di aver fregato le sigarette a Wilma Goich. Ed è solo l'inizio. #… - zazoomblog : GF Vip Attilio Romita contro Alfonso Signorini: Vuole farmi fuori - #Attilio #Romita #contro #Alfonso - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Lo sfogo di Attilio Romita nella notte. Cos'ha detto al #gfvip #23settembre #iltempoquotidiano - tempoweb : Lo sfogo di Attilio Romita nella notte. Cos'ha detto al #gfvip #23settembre #iltempoquotidiano… - Noemi11202906 : RT @maqualdietaa: Voi avreste mai immaginato che Attilio Romita avrebbe confidato le sue vicende sentimentali a un ragazzino che potrebbe e… -

... Daniele Dal Moro, Marco Bellavia, Gegia e Carolina Marconi; che si sono aggiunti così ad Alberto De Pisis, Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese,, Charlie Gnocchi, ...sembra aver difficoltà nel lanciarsi delle dinamiche della casa del Grande Fratello Vi p, non tanto per mancanza di spigliatezza quanto per totale mancanza di strategia e consapevolezza ...Attilio Romita attacca pesantemente Alfonso Signorini: "Non mi ha mai interpellato" Attilio Romita non è rimasto soddisfatto, per usare un eufemismo, ...Dopo la diretta, scoppia la prima polemica dal vip che accusa Alfonso Signorini di averlo ignorato durante la puntata ...