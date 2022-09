Alla riscoperta di Coluccio Salutati e dell’Umanesimo per capire il mondo di oggi

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 23 settembre 2022) E’ grazie a lui che nel XIV secolo si affermò un nuovo pensiero, senza il quale non saremmo quello che siamo: l’Umanesimo. Ser, cancelliere della Repubblica fiorentina per un trentennio, dal 1375 al 1406, fu l’iniziatore se non l’ “inventore” di quel movimento, che segnò profondamente l’avvio della modernità e cheviene spesso invocato come “nuovo Umanesimo” da leader politici come promessa di futuro nel tentativo di offrire una prospettiva rassicurante. A raccontare la figura die quella pagina di storia strettamente legatamodernità, è il giornalista Massimo Vanni, nel libro “Firenze è la mia patria,e la nascita” (ed. Porto Seguro, 274 pagine, prezzo di copertina 17 euro). L’idea ...