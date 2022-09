A Vigo di Fassa il 26 settembre benedizione speciale alla “Campana della Pace e delle Minoranze”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Parte da Medjugorje Padre Petar Ljubicic, il Padre francescano di 67 anni che la Madonna ha indicatoveggente Mjriana per dire al mondo i 10 segreti di Medjugorje per salire adi/ val di, terra ladina, patrimonio UNESCO, ed impartire una” con una Santa Messa, che si terrà lunedì 262022di, 232022. Riceviamo notizia dal dott. Leopoldo Rizzi, che Padre Petar da Medjugorje sarà in Val di, per impartire una “...