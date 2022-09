Usa, l’Fbi può usare i documenti sequestrati a Trump: Corte d’appello ribalta la decisione del giudice federale (Di giovedì 22 settembre 2022) Sentenza ribaltata per l’ex presidente Usa, Donald Trump. Una Corte d’appello federale di Atlanta, composta da tre giudici, ha autorizzato il dipartimento di Giustizia a continuare a usare i documenti riservati sequestrati dall’Fbi nella tenuta di Mar-a-Lago del tycoon l’8 agosto scorso. Dossier classificati come top secret che il magnate aveva portato via dalla Casa Bianca alla fine del suo mandato. La Corte ha stabilito che nella vicenda prevale il pubblico interesse e che quindi sia necessario proseguire con gli accertamenti, visto che in gioco c’è la sicurezza nazionale. Una dura sconfitta per Trump: gli investigatori continueranno a esaminare le carte e potrebbero anche presentare un’accusa penale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Sentenzata per l’ex presidente Usa, Donald. Unadi Atlanta, composta da tre giudici, ha autorizzato il dipartimento di Giustizia a continuare ariservatidalnella tenuta di Mar-a-Lago del tycoon l’8 agosto scorso. Dossier classificati come top secret che il magnate aveva portato via dalla Casa Bianca alla fine del suo mandato. Laha stabilito che nella vicenda prevale il pubblico interesse e che quindi sia necessario proseguire con gli accertamenti, visto che in gioco c’è la sicurezza nazionale. Una dura sconfitta per: gli investigatori continueranno a esaminare le carte e potrebbero anche presentare un’accusa penale ...

