Ultime Notizie – Nautica | Cecchi Confindustria | “E’ il settore cresciuto di più”

"La produzione della Nautica italiana è cresciuta del 31% rispetto al 2021, superando i 6 miliardi". Lo ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, nel corso della cerimonia inaugurale del 62esimo Salone Nautico di Genova. "Gli addetti alla produzione sono cresciuti del 10% e siamo il settore che in percentuale è cresciuto più di tutti. Inoltre le esportazioni hanno raggiunto il valore di 3,37 miliardi. Un risultato frutto della tenacia e della bravura di chi opera in questo settore", ha aggiunto Cecchi.

