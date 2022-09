Ultime Notizie – Bper, successo per edizione 2022 di ‘Piantiamola di inquinare!’: risparmiate 12 tonnellate CO2 (Di giovedì 22 settembre 2022) Si è conclusa con successo l’edizione 2022 di ‘Piantiamola di inquinare!‘, l’iniziativa di mobilità sostenibile avviata lo scorso giugno da Bper Banca, con il supporto della piattaforma Wecity, al fine di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera. L’iniziativa ha coinvolto circa 500 dipendenti, distribuiti nelle varie filiali del Gruppo, che per tre mesi si sono recati al lavoro in bicicletta, a piedi o in monopattino per un totale di 83.673 km percorsi, equivalenti a oltre 22.562 tragitti casa-ufficio, abbattendo in questo modo circa 12 tonnellate di CO2, pari al risultato prodotto da oltre 1600 alberi adulti in un anno nel loro lavoro di fotosintesi. Lo annuncia una nota dell’istituto di credito. Per ogni spostamento, l’app Wecity ha infatti calcolato la CO2 risparmiata (1 kg ogni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) Si è conclusa conl’didi inquinare!‘, l’iniziativa di mobilità sostenibile avviata lo scorso giugno daBanca, con il supporto della piattaforma Wecity, al fine di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera. L’iniziativa ha coinvolto circa 500 dipendenti, distribuiti nelle varie filiali del Gruppo, che per tre mesi si sono recati al lavoro in bicicletta, a piedi o in monopattino per un totale di 83.673 km percorsi, equivalenti a oltre 22.562 tragitti casa-ufficio, abbattendo in questo modo circa 12di CO2, pari al risultato prodotto da oltre 1600 alberi adulti in un anno nel loro lavoro di fotosintesi. Lo annuncia una nota dell’istituto di credito. Per ogni spostamento, l’app Wecity ha infatti calcolato la CO2 risparmiata (1 kg ogni ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Zelensky all'Onu: 'Togliete diritto di veto a Mosca'. DIRETTA - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - CorriereCitta : Roma, minimarket da incubo: oltre 40 chili di alimenti sequestrati e sanzioni a pioggia - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 22-09-2022 ore 12:10 - #Ultime #Notizie #22-09-2022 #12:10 -