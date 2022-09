Ultime Notizie – Benzina, continua il calo dei prezzi (Di giovedì 22 settembre 2022) continua anche oggi il calo dei prezzi della Benzina alla pompa. Sulle quotazioni petrolifere sembrano pesare più i timori di una recessione mondiale, alimentati dal nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, che i venti di guerra alimentati dalle dichiarazioni di ieri del presidente russo Putin. Il Brent scivola così a 90 dollari, l’euro continua a perdere terreno sul biglietto verde, poco mosse restano le quotazioni dei prodotti raffinati. continua intanto la discesa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la Benzina in media sotto 1,68 euro/litro sul self service e il diesel a 1,78. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 22 settembre 2022)anche oggi ildeidellaalla pompa. Sulle quotazioni petrolifere sembrano pesare più i timori di una recessione mondiale, alimentati dal nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, che i venti di guerra alimentati dalle dichiarazioni di ieri del presidente russo Putin. Il Brent scivola così a 90 dollari, l’euroa perdere terreno sul biglietto verde, poco mosse restano le quotazioni dei prodotti raffinati.intanto la discesa deidei carburanti alla pompa, con lain media sotto 1,68 euro/litro sul self service e il diesel a 1,78. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati di ...

