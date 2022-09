Sullo scostamento la Destra è già in bolletta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 settembre 2022) Continuano a professare unità e oggi si ritroveranno in piazza a Roma per chiudere la campagna elettorale ma i leader del centrocontinuano a restare divisi su tutto. Ieri è andato in scena l’ultimo scontro tra il leghista Matteo Salvini e la numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, con Silvio Berlusconi in mezzo a mediare. Meloni, Salvini e Berlusconi professano unità, chiudono la campagna elettorale insieme ma continuano a restare divisi su tutto Oggetto della discordia ancora volta la necessità di procedere con unodi bilancio per dare risposte a famiglie e imprese zavorrate dalla crisi economica. Intervenuti su due radio diverse, quasi in contemporanea, Salvini e Meloni hanno sostenuto due tesi opposte. “Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni per fare un nuovodi ...