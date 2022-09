Spal | doppia tegola per Venturato | due difensori ai box

(Di giovedì 22 settembre 2022) Doppio infortunio in casa. In vista della ripresa del campionato, prevista per il fine settimana dell'1 ottobre, Robertodo...

TUTTOB1 : SPAL, doppia tegola: si fermano Varnier e Tripaldelli - DirettaSpal : 34' Dopo qualche minuto di sofferenza la SPAL torna ad affacciarsi con un'azione elaborata dalle parte di Ghidotti.… -

Tutto B

... la Nazionale deve rinunciare ad altri due elementi in vista dellasfida di Nations League ... Contestualmente, il ct Roberto Mancini ha convocato Salvatore Esposito (, era già in raduno con l'...SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA IONITA Artur (Pisa):ammonizione per ...COTALI Matteo (Frosinone) FABBIAN Giovanni (Reggina) MARIN Marius Mihai (Pisa) TRIPALDELLI Alessandro () ... SPAL, doppia tegola: si fermano Varnier e Tripaldelli Brutte notizie per la SPAL in vista del big match contro il Genoa del 1° ottobre. Come riporta Estense.com, infatti, Marco Varnier e Alessandro.