Scambio prigionieri fra oligarca filorusso Medevedchuck e capi di Azov: Zelensky esulta. Guerini a Kiev (Di giovedì 22 settembre 2022) - Mosca libera 215 militari che avevano difeso l'Azovstal in cambio di 55 prigionieri fra cui l'oligarca amico intimo di Putin. Domani al via referendum farsa promossi nei territori filorussi ucraini

