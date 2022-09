Sai cosa accade buttando 100 grammi di sale nel wc? (Di giovedì 22 settembre 2022) Il sale grosso come una miscela esplosiva. Per cosa? Igienizzare a fondo il wc e bastano solo pochissimi ingredienti, tra l’altro molto economici, al posto di detersivi spesso costosi. Si prova di tutto per pulire casa a fondo, ancor più i sanitari del nostro bagno. Ma non sappiamo che alcune soluzioni fantastiche si nascondono tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilgrosso come una miscela esplosiva. Per? Igienizzare a fondo il wc e bastano solo pochissimi ingredienti, tra l’altro molto economici, al posto di detersivi spesso costosi. Si prova di tutto per pulire casa a fondo, ancor più i sanitari del nostro bagno. Ma non sappiamo che alcune soluzioni fantastiche si nascondono tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GinoNobili : @Lohengrin33 @FilSava E di preciso in cosa consisterebbe? Sai....l'ho chiesto a savarese ma mi ha bloccato perché e… - antomelgiovanni : @petergomezblog @fattoquotidiano #Bersani cosa ne sai del sud? Chi vota M5S al sud lo fa per continuare ad avere il… - Giusy178137351 : RT @PastorinoSandr1: Giusy senti questo vento, tu lasciati portare Giusy sai che sei diversa ed è per questo che sai amare E ogni cosa semb… - doublesit : @CarloCalenda Secondo me sai benissimo cosa intende ... Ma litigate pure che a qualcuno fa piacere ... - nicolamita : @riotta @Pontifex_it Ma sai cosa sta avvenendo in Donetsk?? Non ti vergogni? Sei una merda. -