Sa cos' avrei voluto? Chi dà buca a Barbara D' Urso | gelo in diretta a Pomeriggio 5

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Un imprevisto, forse una incomprensione: sta di fatto cheD'5, su Canale 5, è costretta a incassare un mezzo due di picche in. Carmelita dedica da qualche tempo spazio ai politici in vista delle elezioni del 25 settembre. Giovedìtoccava a Emma Bonino, storica esponente radicale leader di +Europa. Ma l'intervista, di fatto, non è mai andata in onda o perlomeno non come le due dirette interessate si aspettavano. Dopo aver avuto come ospite Giuseppe Conte, la D'si collega con il suo inviato che avrebbe dovuto raccogliere le risposte della Bonino. Ma della combattiva Emma non c'è traccia. "Le avevamo comunicato inche l'intervistata alle 18.15, ma vedo che sta ancora parlando…Non ...