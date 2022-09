Piazzapulita | anticipazioni 22 settembre 2022

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nuova puntata diin onda stasera, 22, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: Putin e il rischio di un’escalation nucleare; Giorgia Meloni e i suoi alleati in Europa. Inoltre un’inchiesta sulla Lega di Salvini.: ospiti 22Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte; lo scrittore Aldo Cazzullo; i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi, Selvaggia Lucarelli e Alberto Negri; il leader di Europa Verde Angelo Bonelli e Nunzia De Girolamo. Nel corso della serata non mancherà un ...

CorriereUmbria : A Piazzapulita la controffensiva ucraina e la crisi energetica #piazzapulita #la7 #formigli - radioromait : Piazzapulita, anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli stasera su La7 -

... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Maurizio Battista: Tutti contro tutti (show comico), in onda dalle 21.20 su Italia 1(talk show, politica, attualità), in onda dalle ...', questa sera alle 21.20 su La7 una nuova puntata del programma di approfondimento di Corrado Formigli. Tanti gli ospiti che si intervalleranno in studio e in collegamento. Ecco chi sono:...“Nudi per la vita”’, questa sera alle 21.20 su Rai 2 la penultima puntata dell’inedito docu-reality condotto da Mara Maionchi. Protagoniste sei donne, Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, Valeria Grac ...Nel secondo appuntamento stagionale, Corrado Formigli affronta una grande quantità di argomenti, dalla controffensiva ucraina al diritto all’aborto ...