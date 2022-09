Per Agcom Damilano «ha violato la par condicio» e quanto detto in puntata il 20 settembre non basta per rimediare (Di giovedì 22 settembre 2022) Anche per Agcom Marco Damilano nel corso della puntata de Il cavallo e la torre in cui è stato ospite filoso francese Bernard-Herni Lévy (quella del 19 settembre) ha violato la par condicio. L’ordine per la Rai, emesso ieri sera attorno alle 2o, è quello di trasmettere – in apertura delle prima puntata utile – un messaggio in cui il conduttore affermi che nella puntata in questione i principi di obiettività, pluralismo, correttezza e lealtà non sono stati rispettati. La Commissaria Elisa Giomi ha votato contro il provvedimento, commentando la sua scelta: «La tutela del pluralismo non passa per un computo matematico delle parole espresse contro o a favore dei diversi soggetti politici, come fossimo dei ragionieri della verità, significa piuttosto ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 settembre 2022) Anche perMarconel corso dellade Il cavallo e la torre in cui è stato ospite filoso francese Bernard-Herni Lévy (quella del 19) hala par. L’ordine per la Rai, emesso ieri sera attorno alle 2o, è quello di trasmettere – in apertura delle primautile – un messaggio in cui il conduttore affermi che nellain questione i principi di obiettività, pluralismo, correttezza e lealtà non sono stati rispettati. La Commissaria Elisa Giomi ha votato contro il provvedimento, commentando la sua scelta: «La tutela del pluralismo non passa per un computo matematico delle parole espresse contro o a favore dei diversi soggetti politici, come fossimo dei ragionieri della verità, significa piuttosto ...

