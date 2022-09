“Oddio ma che fa?!” Patrizia Rossetti GF Vip 7 | il pubblico non crede ai suoi occhi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 settembre 2022)subito protagonista nella Casa del GF Vip 7, ma è anche sonnambula? Partiamo dal principio. La regina delle televendite si è subito distinta al reality di Canale 5. Per esempio, già la prima sera la conduttrice si è lasciata andare a confidenze “intime” con i nuovi coinquilini. “Sono 4 anni che non batto chiodo ca… e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera”, ha detto appena entrata. E poi: “Sono 4 anni che non trombo. La verità ragazzi. Da quando mi sono divorziata non ho più nessuno”. Leggi anche: “Voglio un confronto”., la conduttrice è furiosa con leisonnambula? Cosa è successo nella notte al GF Vip 7 Schietta e diretta, ...