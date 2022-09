MotoGP, Dorna valuta un possibile evento in India (Di giovedì 22 settembre 2022) Dorna valuta una tappa in India entro i prossimi due anni. Gli organizzatori del Motomondiale sono pronti per un nuovo contratto presso il Buddh International Circuit, impianto permanente alla periferia di New Delhi che dal 2011 al 2013 ha accolto il Mondiale di F1. La pista ha una metratura di 5,125 km, una pista molto interessante che di fatto fu abbandonata per una serie di problemi finanziari e burocratici. L’India spinge per aver un round dedicato alle due ruote dopo il recente annuncio dell’E-Prix di Hyderabad valido per il Mondiale di Formula E. Carlos Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, ha dichiarato in una nota: “La MotoGP continua a guadagnare nuovo pubblico e fan in tutto il mondo. Questo ci obbliga a valutare delle nuove destinazioni per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)una tappa inentro i prossimi due anni. Gli organizzatori del Motomondiale sono pronti per un nuovo contratto presso il Buddh International Circuit, impianto permanente alla periferia di New Delhi che dal 2011 al 2013 ha accolto il Mondiale di F1. La pista ha una metratura di 5,125 km, una pista molto interessante che di fatto fu abbandonata per una serie di problemi finanziari e burocratici. L’spinge per aver un round dedicato alle due ruote dopo il recente annuncio dell’E-Prix di Hyderabad valido per il Mondiale di Formula E. Carlos Ezpeleta, amministratore delegato diSports, ha dichiarato in una nota: “Lacontinua a guadagnare nuovo pubblico e fan in tutto il mondo. Questo ci obbliga are delle nuove destinazioni per il ...

