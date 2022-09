“Lo sta facendo davvero?” Antonino Spinalbese al GF Vip | cosa combina sotto la telecamera

Leggi su caffeinamagazine

al GF Vip 7. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, settima edizione, come un 27enne felicemente single con un solo grande amore, quello per la figlia Luna Marì. Il giovane si è descritto senza nominare neanche una volta l'ex fidanzata, dalla quale si è separato da circa un anno. "Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale – ha raccontato – Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c'entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni", ha rivelato nel video di presentazione.