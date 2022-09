Investire in Transizione Ecologica : Call to Action di PREINVEL per la fase produttiva del suo Filtro industriale Fluidodinamico. (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 22 settembre 2022. La PREINVEL, una startup innovativa pugliese a vocazione sociale, ha brevettato un Filtro ad altissima efficienza filtrante (meno di 0,5 micron) e bassissimi costi di gestione che sta completamente rivoluzionando le logiche della filtrazione di polveri industriali. Il Filtro brevettato dalla PREINVEL è totalmente ecocompatibile e azzera praticamente la manutenzione poiché completamente privo di parti meccaniche che andrebbero in contro a saturazione, logoramento e periodica sostituzione. La rivoluzionaria tecnologia brevettata dalla giovane startup infatti sfrutta in modo ingegnoso il processo di fisica fluidodinamica conosciuto come principio di Bernoulli, grazie al quale è possibile sfruttare il più potente e sostenibile dei meccanismi filtranti: l’ARIA. In un periodo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 22 settembre 2022. La, una startup innovativa pugliese a vocazione sociale, ha brevettato unad altissima efficienza filtrante (meno di 0,5 micron) e bassissimi costi di gestione che sta completamente rivoluzionando le logiche della filtrazione di polveri industriali. Ilbrevettato dallaè totalmente ecocompatibile e azzera praticamente la manutenzione poiché completamente privo di parti meccaniche che andrebbero in contro a saturazione, logoramento e periodica sostituzione. La rivoluzionaria tecnologia brevettata dalla giovane startup infatti sfrutta in modo ingegnoso il processo di fisica fluidodinamica conosciuto come principio di Bernoulli, grazie al quale è possibile sfruttare il più potente e sostenibile dei meccanismi filtranti: l’ARIA. In un periodo ...

