Innovazione fa rima con storytelling | al via il 29 settembre FutureShots Festival di H-FARM

Industria Italiana

Questi sono solo alcuni dei temi che verranno toccati durante il FutureShots Festival , il festival sull'di H - FARM , piattaforma diche da 17 anni lavora nel mondo della ...... di formazione, di residenze per "fasce deboli" - ma anche spazi per funzioni di... A seguire, dalle 18 , ampio spazio al progetto "Scrivere facon ridere" a cura di GINKO CILS (... Alfonso Fuggetta, Cefriel: cambiare lo status quo d'impresa! Subito! Per promuovere la formazione continua, le scale delle stazioni di Airolo, Bellinzona, Lugano e Chiasso sono state decorate con slogan legati all’apprendimento.di Rita Maria Stanca Sottoscritta nel 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'ONU, l’Agenda 2030 raccoglie le principali sfide internazionali da affrontare, molte delle quali in ...